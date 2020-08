Name: Ruth Westheimer

Geboren am 4. Juni 1928 als Karola Ruth Siegel in Karlstadt (Hessen)

Kindheit und Jugend: Ihre orthodoxen jüdischen Eltern schickten sie 1938 mit einem Sonderzug in die Schweiz, wo sie in einem Kinderheim den Zweiten Weltkrieg überlebte. Ihre Eltern und viele weitere Familienmitglieder starben in Auschwitz. Nach dem Krieg schloss sie sich in Palästina als 17-Jährige der jüdischen Untergrundorganisation Hagana an, wurde zur Scharfschützin ausgebildet, legte den Namen Karola ab und verwandte fortan nur noch ihren jüdischen Namen Ruth. Am 4. Juni 1948, ihrem 20. Geburtstag, wurde sie bei einem Granatenangriff während des Israelischen Unabhängigkeitskrieges schwer verwundet.

Karriere: 1951 zog sie nach Paris, um an der Sorbonne Psychologie zu studieren, 1956 wanderte sie in die USA aus und promovierte an der berühmten New Yorker Columbia University über Familienplanung. 1980 moderierte sie mit ihrem unverkennbar hessischen Englisch erstmals die Radio-Sendung "Sexually Speaking". Es war der Beginn ihrer Karriere als wohl berühmteste Sextherapeutin der Welt. "Dr. Ruth" wurde in den USA schnell zur 1,45 Meter großen Kultfigur und schrieb über 30 Bücher über Sex.

Auszeichnungen: Für ihr Lebenswerk erhielt sie 2019 in New York das Bundesverdienstkreuz.

Privat: Ruth Westheimer war dreimal verheiratet, hat einen Sohn, eine Tochter und vier Enkelkinder.