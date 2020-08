BIOGRAFIE

Name: Salma Valgarma Hayek Jiménez-Pinault

Geboren am 2. September 1966 in Coatzacoalcos/Mexiko

Familie:Hayeks Vater, der Libanese Sami Hayek, war Politiker und Manager im Ölgeschäft. Ihre mexikanische Mutter Diana Jiménez war Opernsängerin. Mit zwölf Jahren kam Salma auf ein katholisches Internat in Louisiana/USA. Hayek musste die Schule verlassen, nachdem sie durch schlechtes Benehmen auffällig geworden war. Sie zog zu ihrer Tante nach Houston und blieb dort bis zu ihrem 17. Lebensjahr.Ausbildung: Studium (Internationale Beziehungen und Drama) in Mexiko-Stadt (abgebrochen)

Schauspiel:Nach einigen Theaterauftritten bekam Hayek die Hauptrolle in der mexikanischen Telenovela "Teresa", die in über 20 Ländern ausgestrahlt wurde. Damit gelang ihr der Durchbruch, in ihrem Heimatland Mexiko wurde sie zum Star. International bekannt wurde die Schauspielerin mit den Filmen "Desperado" (1995) und "From Dusk Till Dawn" (1996), beide von Regisseur Robert Rodriguez.

Auszeichnungen: Der von ihr produzierte Film "Frida" erhielt 2003 zwei Oscars (Musik und Maske); Hayek selbst war als Darstellerin der Frida Kahlo auch nominiert, bekam die Trophäe aber nicht.

Engagement: Hayek engagiert sich für die Tetanus-Impfkampagne von Unicef und gegen häusliche Gewalt.

Privat: Sie spricht fließend Spanisch, Arabisch, Portugiesisch und Englisch. 2007 kam ihre Tochter Valentina zur Welt. Vater ist der französische Geschäftsmann François-Henri Pinault, mit dem sie seit 2009 verheiratet ist. Die Familie lebt in Paris. lex