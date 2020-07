Name: Werner Bätzing

Geboren am 24. Juni 1949 in Kassel

Kindheit und Jugend: Sein Vater war evangelischer Pfarrer. Bätzing wuchs in dem Dorf Istha und später in der Kleinstadt Fritzlar auf.

Werdegang:Er studierte von 1968 bis 1974 Evangelische Theologie und Philosophie in Bielefeld, Tübingen und Heidelberg. In Berlin unterrichtete er danach an einem Gymnasium als Religionslehrer. Im Anschluss machte er eine Ausbildung zum Sortimentsbuchhändler und arbeitete in verschiedenen Berliner Buchhandlungen. Um sein Interesse an den Alpen zu vertiefen, entschloss er sich 1983 zum Studium der Geographie und Philosophie an der Technischen Universität Berlin. Nach sieben Jahren in Bern war er von 1995 bis 2014 Professor für Geographie an der Universität Erlangen. Er gilt heute als einer der bedeutendsten Alpenforscher.

Buch: Bätzing forscht auch über nachhaltige Regionalentwicklung im ländlichen Raum. In diesem Jahr ist sein Buch "Das Landleben. Geschichte und Zukunft einer gefährdeten Lebensform" ( C.H. Beck, 302 Seiten, 26 Euro) erschienen.