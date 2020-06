Name: Maja Göpel

Geboren 1976 in Bielefeld

Ausbildung: 2001 macht sie ihr Diplom als Medienwirtin an der Universität Siegen. 2007 wird sie an den Universitäten Hamburg und Kassel promoviert.

Beruflicher Werdegang: Von 2006 bis 2012 arbeitet Göpel beim World Future Council, zuerst als "Campaign Manager Climate Energy", später als Direktorin Zukunftsgerechtigkeit. Von 2013 bis 2017 steht sie dem Berliner Büro des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie vor. Im September 2017 wird sie neue Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU). Maja Göpel ist Mitglied des Club of Rome und seit März 2019 auch Honorarprofessorin an der Leuphana Universität Lüneburg. Mit ihrer Arbeit will sie neue Denkanstöße in Richtung Nachhaltigkeit und Ökonomie geben.

Engagement: Mit anderen Wissenschaftlern (es sind mehr als 26.000) gründet sie 2019 "Scientists for Future". Die Initiative unterstützt die Forderungen der "Fridays for Future"-Bewegung nach besserem Klima- und Umweltschutz.

Privat: Maja Göpel hat zwei Töchter und lebt in Werder (Havel).

Buch: Maja Göpel: "Unsere Welt neu denken", Ullstein, 208 Seiten, 17,99 Euro.