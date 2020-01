BIOGRAFIE

Name: Bastian Pastewka

Geboren am 4. April 1972 in Bochum, aufgewachsen in Bonn.

Ausbildung: Nach dem Abitur und Zivildienst in Bonn Studium der Pädagogik, Germanistik und Soziologie. 1993 ohne Abschluss beendet.

Erste Schritte: Während des Studiums gründete Pastewka u. a. mit Bernhard Hoëcker die Comedy Crocodiles, die vor allem im Raum Bonn und Köln auftraten. 1997 löste sich die Gruppe auf. 1994 erster TV-Auftritt: Er spielt in einem WDR-Beitrag einen Spinat.

Erfolge: Breite Bekanntheit erlangte Pastewka durch die Sat.1-Wochenshow (1996 bis 2001). Im Kino war er unter anderem in der Edgar-Wallace-Hommage "Der Wixxer" zu sehen. Zweimal übernahm er eine Gastrolle in der Hörspielserie "Die drei ???"

Auszeichnungen: Zahlreiche Preise vom Deutschen Comedypreis über die Romy bis zur Goldenen Kamera.

Privat: Pastewka lebt mit seiner Frau in Berlin und Köln. Die beiden haben keine Kinder. l