BIOGRAFIE

Name: Jan Bülow

Geboren am 21. Juni 1996 in München

Ausbildung: Bülow absolvierte seine Schauspielausbildung von 2015 bis 2019 an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin.

Vor dem Abschluss seiner Ausbildung wurde er vom Schauspielhaus Zürich engagiert und war dort für die Spielzeit 2018/2019 festes Ensemblemitglied. Seine erste Rolle dort war die Titelrolle in Hamlet von William Shakespeare, inszeniert von Intendantin Barbara Frey.

Filmkarriere: Seine erste Filmrolle spielte er 2012 in Barbara Otts Kurzfilm "Sunny". In den folgenden Jahren sah man ihn in Nebenrollen mehrerer Kino- und Fernsehproduktionen. So etwa als Freund einer der beiden Protagonistinnen in dem viel gelobten Sozialdrama "Wanja" (2015), in Stefan Schallers Jugend- und Coming-Out-Geschichte "Aus der Haut" (2015, TV) und in Matthias Schweighöfers Erfolgskomödie "Der Nanny" (2015). Außerdem spielte er 2017 und 2018 mit in der Netflix-Serie Dogs of Berlin von Christian Alvart.