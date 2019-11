BIOGRAFIE

Name: Boris Andrijowytsch Mikhailov

Geboren am 25. August 1938 in Charkow/ Ukraine (damals: Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik; USSR)

Ausbildung: Studium zum Elektroingenieur; Arbeit bei den städtischen Verkehrsbetrieben Charkow; von 1963 bis 1968 im Raketenbau.

Fotografie: Erste autodidaktische Filme und Fotos in den 60ern. Oft Stadt- und Alltagsszenen. Nachdem der KGB Mikhailovs Aktfotos von seiner Frau gefunden hatte, verlor er wegen des Vorwurfs der Pornografie seine Anstellung. Nun beginnt er, sich intensiver mit Fotografie zu beschäftigen – und wird zu einem der wichtigsten Chronisten des Alltags einer (post-)sowjetischen Gesellschaft.

Bekanntheit: International bekannt wurde er nach dem Zerfall der Sowjetunion durch seine Ende der 1990er Jahre aufgenommenen Bilder von Obdachlosen, darunter Alte, Kranke und Kinder, manche Menschen – gegen Bezahlung – nackt abgelichtet. Mikhailov gilt heute als einer der angesehensten Künstler aus der ehemaligen Sowjetunion. Seine Ausstellungen waren unter anderem in der c/o Berlin (2019), im New Yorker MOMA (2011), in der Londoner Tate Modern (2010) oder auf der Kunstbiennale in Venedig (2007) zu sehen.

Auszeichnungen: Hasselblad Foundation Award (2000), Kaiserring der Stadt Goslar (2015); seit 2008 Mitglied der Akademie der Künste Berlin, Sektion Bildende Kunst.

Privat: Mikhailov lebt mit seiner Frau Vita in Charkow und Berlin.