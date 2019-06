BIOGRAFIE

Name: Katharina Wackernagel

Geboren am 15. Oktober 1978 in Freiburg im Breisgau. Ihre Mutter ist die Schauspielerin Sabine Wackernagel, ihre Großmutter die Schauspielerin Erika Wackernagel, ihr Halbbruder ist der Drehbuchautor und Regisseur Jonas Grosch und ihr Onkel der Autor, Schauspieler und ehemalige RAF-Terrorist Christof Wackernagel.

Karriere: 1997 Hauptrolle in der Fernsehserie "Tanja". 2003 wirkte sie in Sönke Wortmanns Film "Das Wunder von Bern" mit. 2005 spielte sie die Leni im Fernsehfilm "Die Luftbrücke - Nur der Himmel war frei" und ihre erste Kino-Hauptrolle in "Die Boxerin". In dem Fernsehfilm "Contergan - eine einzige Tablette" (2007) stellte sie die Mutter eines contergangeschädigten Mädchens dar. In der ZDF-Krimiserie "Stralsund" ist sie die Kriminalkommissarin Nina Petersen.

Auszeichnungen: 1998 Fernsehpreis Goldener Löwe (beste Serienschauspielerin für "Tanja"), 2007 Medienpreis Bambi (Sonderpreis der Jury für "Contergan"). 2008 Nominierung für die Goldene Kamera und den Deutschen Fernsehpreis ("Contergan" und "Mein Mörder kommt zurück"), außerdem für den Grimme-Preis ("Die Boxerin").