BIOGRAFIE

■ Name: Matthias Altenburg

■ Geboren: 14.12. 1958 in Fulda

■ Familie: verheiratet und Vater einer Tochter

■ Werdegang: Er wuchs in Baunatal auf, studierte Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte und lebt heute als Schriftsteller und Journalist in Frankfurt am Main. 1992 erschien sein Debüt-Roman "Die Liebe der Menschenfresser".

■ Ausgezeichnet: 1998 erhielt er den Marburger Literaturpreis.

■ Pseudonym: Als "Jan Seghers" veröffentlicht er seit 2004 Kriminalromane um den Frankfurter Ermittler Robert Marthaler.