Ausflüge: Vom Hafen aus mit Schnellboot oder Fähre nach Capri, Ischia oder Procida. Mit Vorortzügen oder Bus geht es nach Pompeji oder an die Amalfi-Küste. Auch bietet sich ein Abstecher ins Hafenstädtchen Pozzuoli mit seinen archäologischen Höhepunkten wie Augustustempel und Amphitheater an. Viele Restaurants an der Seepromenade.

Einreise: Für die Einreise ist ein digitales EU-Covid-Zertifikat (Grüner Pass) nötig, das den Nachweis einer Impfung, Genesung oder eines negativen Corona-Tests enthält. Für viele Bereiche des öffentlichen Lebens ist der Pass obligatorisch.

Informationen: Italienische Zentrale für Tourismus, Barckhausstraße 10, 60325 Frankfurt (Tel.: 069/23 74 34, www.enit.de).