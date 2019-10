Washington (dpa) - Der Secret Service hat US-Rapper Eminem einem Medienbericht zufolge wegen vermeintlicher Drohungen gegen US-Präsident Donald Trump und seine Tochter Ivanka befragt. Das geht aus Behördenunterlagen hervor, die das Internetportal «Buzzfeed» veröffentlichte. Eminem hatte 2017 im Song «Framed» darüber fantasiert, Ivanka Trump zu entführen und in einem Teich zu versenken. In anderen Songs griff er Donald Trump an. Nach der Befragung strengte der Sicherheitsdienst dem Bericht zufolge keine weiteren Ermittlungen mehr an.