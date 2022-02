Der Autozulieferer Allgaier steht einem Zeitungsbericht zufolge kurz vor dem Verkauf. Das Unternehmen mit Sitz in Uhingen (Kreis Göppingen) gehört dem früheren Arbeitgeberpräsidenten Dieter Hundt und soll an einen chinesischen Investor gehen, wie das "Handelsblatt" am Donnerstag berichtete. Eine Sprecherin des Mittelständlers mit 1800 Beschäftigten wollte sich nicht äußern. Man wolle den laufenden Investorenprozess nicht gefährden. Aus mit der Sache vertrauten Kreisen verlautete, dass noch Entscheidungen der Behörden abgewartet werden müssten.