Patrick Falkenberg (44) hat Soziale Arbeit und Sozialpädagogik an der Fachhochschule Ludwigshafen studiert. Seit 2015 arbeitet er Vollzeit am Ladenburger Carl-Benz-Gymnasium. Davor war er unter anderem an einer Grundschule, einer Realschule einem Gymnasium und einer Gesamtschule in Eppelheim tätig.