Sandhausen. (RNZ) Wer sich bei einer Impfaktion des Kreises gegen Corona impfen lässt, erhält von Fußball-Zweitligist SV Sandhausen eine Freikarte für das Heimspiel gegen den Karlsruher SC am 14. August. Das teilt das Landratsamt mit.

Wer sich in den kommenden Wochen bei geplanten Impfaktionen des Kreises in

> Brühl (Freibad), Dienstag, 3. August, 11 bis ca. 15.30 Uhr

> St. Leon-Rot (Harres), Mittwoch, 4. August, 10 bis 15.30 Uhr

> Plankstadt, Donnerstag, 5. August, 14 bis 18 Uhr

> Ilvesheim, Sonntag, 8. August, 10.30 bis 15.30 Uhr

> Hockenheim, Dienstag, 10. August, 9.30 bis 15 Uhr

impfen lässt, kann sich gegen Vorlage der entsprechenden Impfbestätigung ebenfalls eine Stehplatz-Eintrittskarte für die Partie gegen den Karlsruher SC abholen (solange der Vorrat reicht).

Bereits am vergangenen Sonntag und im Rahmen der landesweiten Impf-Aktionswoche hatte der SVS eine Impfaktion des Rhein-Neckar-Kreises im Walter-Reinhard-Stadion in Sandhausen gefördert, die vor und während der Partie des SV Sandhausen gegen Fortuna Düsseldorf zum Saisonauftakt in der 2. Liga angeboten wurde: Alle Personen, die sich spontan und ohne Terminvereinbarung im Impfzentrum in Sandhausen impfen ließen, konnten (und können) sich im Nachgang eine Eintrittskarte für das kommende Heimspiel des SVS in der 2. Liga gegen den Karlsruher SC (Samstag, 14. August, 13.30 Uhr) kostenfrei im Fanshop des SV Sandhausen abholen.

Insgesamt haben 76 Menschen das Angebot des Rhein-Neckar-Kreises wahrgenommen und sich am vergangenen Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr gegen das Coronavirus impfen lassen. Einige frisch Geimpfte haben sich – gegen Vorlage des am Sonntag ausgestellten Impfnachweises – ihre Stehplatzkarte für die Partie gegen den Karlsruher SC bereits im SVS-Fanshop abgeholt.