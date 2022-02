> Rund 4,1 Millionen Pflegebedürftige gibt es in Deutschland. Sie leben in 15.400 Heimen oder werden von einem der insgesamt 14.700 ambulanten Pflegedienste betreut. Dazu kommen fast 20 Mio. Patienten, die jedes Jahr in den Krankenhäusern behandelt und gepflegt werden.

> Etwa 1,41 Millionen Pflegekräfte stehen dem gegenüber. Gut zwei Fünftel arbeiten in Pflegeheimen (593.000), etwa ein Viertel in ambulanten Pflegediensten (361.000) sowie gut ein Drittel im Pflegedienst in Krankenhäusern (458.000). Dabei sind sie häufiger rund um die Uhr im Einsatz als die meisten anderen Erwerbstätigen. Schicht- und Wochenendarbeit verlangen ihnen viel ab. 74 Prozent der Kranken- und 79 Prozent der Altenpfleger arbeiten regelmäßig am Wochenende. Die unregelmäßigen Arbeitszeiten könnten mit ein Grund dafür sein, dass die Teilzeitquote in Pflegeberufen deutlich höher ausfällt als bei den Erwerbstätigen insgesamt.

> Etwas mehr als ein Drittel (37 %) aller Krankenpflegerinnen und -pfleger sind in Teilzeit beschäftigt, unter den in der Altenpflege Tätigen war es nahezu jeder zweite (46 %). Zum Vergleich: Über alle Berufsgruppen hinweg lag die Teilzeitquote bei 29 Prozent. Vor allem dürfte die höhere Teilzeitquote aber dem Umstand geschuldet sein, dass vier von fünf Pflegekräften Frauen sind (79 %) – diese arbeiten allgemein aus vielfältigen Gründen häufiger in Teilzeit als Männer.

> Im Durchschnitt 3578 Euro brutto im Monat verdienen Gesundheits- und Krankenpfleger laut dem Statistischen Bundesamt. Die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste für vollzeitbeschäftigte Fachkräfte in Krankenhäusern und Heimen, zu denen auch Pflegefachkräfte zählen, sind in den vergangenen zehn Jahren um rund ein Drittel gestiegen. Fachkräfte in Pflegeheimen kamen auf durchschnittlich 3363 Euro, jene in Altenheimen auf 3291 Euro. Insgesamt verdienten alle drei Gruppen im Jahr 2020 erstmals mehr als Beschäftigte mit vergleichbarer Qualifikation in der Gesamtwirtschaft . Aber: Für an- und ungelernte Pflegekräfte fallen die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste deutlich geringer aus.

> Insgesamt 71.300 Menschen begannen im Jahr 2019 eine Ausbildung in einem Pflegeberuf. Das waren acht Prozent mehr als im Vorjahr und 39 Prozent mehr als 2009. Insgesamt 44.900 Nachwuchskräfte schlossen 2019 ihre Ausbildung in einem Pflegeberuf erfolgreich ab – auch hier gab es einen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr (plus drei Prozent) und im Zehnjahresvergleich (plus 25 Prozent).

> 15.500 ausländische Abschlüsse in der Gesundheits- und Krankenpflege wurden allein 2019 anerkannt – 49 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Im Vergleich zum Jahr 2013 – dem ersten Jahr seit Start der Erhebung – hat sich die Zahl mehr als versechsfacht. Text: Caspar Oesterreich