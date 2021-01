BDS

Das Kürzel BDS steht für "Boycott, divestment, sanctions", auf Deutsch "Boykott, Abzug von Investition, Sanktionen". Der 2005 gegründeten Initiative gehören 171 palästinensische Gruppen an. Ihr erklärtes Ziel ist es, die israelische "Okkupation und Kolonisierung" der Palästinensergebiete zu beenden. Dazu soll Israel international isoliert und wirtschaftlich boykottiert werden. Vorbild ist – nach eigenen Angaben – der internationale Wirtschaftsboykott gegen Südafrika in den 1990ern. BDS ruft auch Künstler und Akademiker dazu auf, nicht in Israel aufzutreten. Zu der Initiative gehören zivilgesellschaftliche Gruppen, aber auch fünf islamistische Terrororganisationen und 13 Gruppen, die zu ihnen Verbindung haben.

Die Kampagne hat auch im Westen prominente Unterstützer, etwa Regisseur Ken Loach oder Sänger Roger Waters. Die Forschung schätzt die Bewegung als antizionistisch und teilweise als antisemitisch ein. Der Bundestag stufte 2019 in einer Resolution ihre "Argumentationsmuster und Methoden" als antisemitisch ein. abs