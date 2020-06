Anreise: In rund 6,5 Stunden fährt man mit der Bahn von Heidelberg nach Spiegelau. Mit dem Auto sind es ca. 4,5 Stunden. Vor Ort berechtigt die Nationalpark Card zusammen mit dem Gästeservice-Umweltticket die kostenlose Nutzung der Igelbusse und der Waldbahn, www.bayerwald-ticket.com

Unterkunft: Schlaffassdorf & Campingplatz, www.schlaffassdorf.de. Preise pro Nacht inkl. Frühstück 38 Euro, Kinder bis 12 Jahre 20 Euro inklusive Bettwäsche.

Ausflüge: Wie sieht der Wald von oben aus? Die Antwort findet sich auf dem längsten Baumwipfelpfad Deutschlands in Neuschönau. In 44 Metern Höhe und auf dem über 1,3 Kilometer langen Rundgang erfährt man viel Wissenswertes. (Hunde sind nicht erlaubt, an der Kasse kann eine Hundebox gemietet werden.) www.poschinger.de