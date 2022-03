Die Hamburg Towers können weiter auf das Erreichen der Playoffs in der Basketball-Bundesliga hoffen. Am Samstag besiegte die Mannschaft von Trainer Pedro Calles die abstiegsbedrohten Ewe Baskets Oldenburg in der Inselparkhalle trotz eines schwachen dritten Viertels mit 99:85 (54:39) und konnte damit den Anschluss an den achten Tabellenplatz wahren. Bester Werfer bei den Towers war Caleb Homesley mit 27 Punkten.