(dpa). Im Supermarkt sah das Basilikum-Töpchen noch frisch und knackig aus - doch schon nach wenigen Tagen lässt es zu Hause die Blätter hängen. Ein möglicher Grund dafür ist das wahllose Zupfen einzelner Blätter. Wer länger etwas von dem Küchenkraut haben will, sollte es teilen und anschließend umtopfen. Außerdem sollte man die Stängel mit einem scharfen Messer oder einer Schere abschneiden, empfiehlt das Bundeszentrum für Ernährung. Zuerst sollten immer die größten Blätter der obersten Triebe bis zu den nächsten Blattachseln verwendet werden. So können neue Triebe nachwachsen. Basilikum braucht täglich Wasser, aber nur geringe Mengen - Staunässe mag es nicht. Das typische Aroma lässt sich für wenige Tage erhalten, indem man die Blätter mit Stängel in eine mit feuchtem Küchenpapier ausgelegte Frischebox in den Kühlschrank stellt.