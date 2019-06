(dpa). Die Stiftung Warentest hat Hundefutter aus der Dose und tiefgekühlte Menüs aus rohem Fleisch analysiert - mit wenig schmackhaftem Ergebnis: Fast jedes dritte Feuchtfutter fällt durch. Von den 31 untersuchten Nassfutter-Rationen bekamen neun Produkte ein "mangelhaft", darunter alle fünf Tiefkühl-Alleinfutter zum Barfen. Grund genug, sich das Barfen einmal näher anzuschauen.

Was ist Barfen? Die Abkürzung steht für "biologisch, artgerechte Rohfütterung". Es handelt sich um eine Fütterungsmethode, bei der Hunde und Katzen auf der Basis von rohem Fleisch (Muskelfleisch und Innereien), Knochen, rohem Gemüse und Obst sowie Ölen ernährt werden. Diese Methode soll sich an die Fressgewohnheiten von wildlebenden Fleisch- und Beutetierfressern anlehnen, wie den Wölfen.

Woher bekommen Hundehalter die Barf-Zutaten? Barfer kaufen Zutaten meist einzeln bei Fleischern, im Fachhandel, Internet oder in den größer werdenden Zooabteilungen von Baumärkten und Gartencentern.

Kann jeder Hund auf rohes Futter umgestellt werden? Entscheiden sich Halter für diese Fütterungsmethode, sollten sie sich von einem auf Ernährung spezialisierten Tierarzt beraten lassen. Er kann die passenden Rationen für das Tier ausrechnen. So lässt sich eine Unter- oder Überversorgung mit Nährstoffen vermeiden, erläutert die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz.

Was ist mit Keimen? Die Übertragung von Bakterien, Viren und Parasiten beim Füttern von rohen Zutaten ist nicht ungefährlich - sowohl für Tier als auch für den Halter. In Haushalten, in denen immungeschwächte oder alte Personen, Schwangere oder Kleinkinder leben, sollte man aufs "Barfen" verzichten, empfiehlt die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz.

Welche Hygiene-Regeln müssen eingehalten werden? Das Fleisch sollte stets gekühlt werden. Idealerweise lagern Fleisch und Innereien fürs Tier in einem separaten Kühlschrank und werden auf einer eigenen Arbeitsplatte zubereitet. Für den Urlaub mit Hund heißt das etwa: Nicht tagelang mit gefrorenem Fleisch umherfahren, sondern frisch vor Ort besorgen.