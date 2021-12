Informationen:

Anreise: Ab Frankfurt fliegt Eurowings Discover bis Ende April direkt auf die Insel.

Einreise: Vollständig geimpfte Personen müssen einen negativen PCR-Test in englischer Sprache (vor Einreise max. 3 Tage alt) vorweisen, eine BIM Safe App downloaden und eine Einreiseformular ausfüllen, PCR Test und Impfzertifikat in der App validieren sowie die Zertifikate bei der Einreise vorzeigen. Ungeimpfte müssen einen PCR-Test vorweisen und zusätzlich in Quarantäne plus einem zweiten Test nach fünf Tagen Quarantäne.

Klima: Die durchschnittlichen Tagestemperaturen liegen zwischen 24 und 26 Grad Celsius. Im Sommer wird es selten über 32 Grad warm. Barbados ist ganzjährig warm mit Niederschlägen im Sommer/Herbst und mittlerer Luftfeuchtigkeit. Die Wassertemperatur beträgt zwischen 25 und 28 Grad. Dank des Passatwindes weht auf der Karibikinsel immer ein leichter, kühlender Wind.

Übernachten: Das The Crane Resort oberhalb des Traumstrands The Crane gelegen im Bezirk St. Philip, www.thecrane.com; The Sandpiper ist ein familiäres Luxushotel auf der sanften Karibikseite, www.sandpiperbarbados.com

Weitere Infos: www.visitbarbados.org/de.