Bammental. (pol/mare) Bei einem Unfall am Dienstag kurz nach 12 Uhr auf der Kreisstraße K4160 zwischen Gauangelloch und Bammental wurde der Ford eines 47-jährigen Autofahrers total beschädigt. Laut Polizei wird der Sachschaden auf rund 15.000 Euro beziffert.

Der Autofahrer war in Richtung Bammental unterwegs und wollte in Höhe des dortigen Parkplatzes einen vor ihm Betonmischer überholen. Just in diesem Moment bog der Betonmischer nach links zum Wenden in den Parkplatz ein.

Der 47-jährige Ford-Fahrer fuhr nach seinen Angaben auf den Lkw auf. Das Auto prallte vom Lkw ab und in die Leitplanke. Es musste abgeschleppt werden. Der Fahrer des grün lackierten Betonmischers wendete und fuhr ohne anzuhalten weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich unter Telefon 06223/92540 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.