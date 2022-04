Wegen Handels mit Hunderten Kilogramm Drogen hat die Staatsanwaltschaft Baden-Baden eine weitere Anklage gegen vier Männer erhoben, gegen die schon Prozesse am Landgericht laufen. Dieses Mal geht es nach Angaben vom Montag um den illegalen Handel mit 518 Kilogramm Marihuana, 6 Kilogramm Haschisch, 1 Kilogramm Amphetamin und knapp 1 Kilogramm Kokain. Haupttäter soll ein 34-Jähriger sein, der die Betäubungsmittel von Lieferanten organisiert und teils an die anderen Beschuldigten weiterverkauft, teils über sie an Abnehmer geliefert habe. Er bezeichnet sich laut Staatsanwaltschaft als "Opfer gesetzesbrechender Strafverfolger".