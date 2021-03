Bad Wimpfen. (pol/ppf) Ein unbekannter Fahrer eines Pocket-Bikes ist am späten Montagabend in Bad Wimpfen fast mit einem Streifenwagen kollidiert und danach geflüchtet. Anwohner hatten gegen 23 Uhr die Polizei verständigt, da das Motorrad in Miniaturformat für die Abendstunden unangemessenen Lärm verursachte. Gegen Mitternacht begegnete die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung dem Pocket-Bike-Fahrer im Steinweg.

Dieser war in Fahrtrichtung Schiedstraße unterwegs. Hierbei war an dem Pocket-Bike kein Licht eingeschaltet. Der unbekannte Fahrer war dunkel bekleidet und trug einen dunklen Motorradhelm. Mittels eingeschaltetem Blaulicht und Blockieren des Fahrtwegs versuchte die Streife, den Mann zum Anhalten zu bewegen.

Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam dieser ins Schlingern, konnte einen Sturz und einen Zusammenstoß mit dem Streifenwagen jedoch verhindern. Anschließend flüchtete er mit dem Pocket-Bike und erhöhter Geschwindigkeit in die Eichendorffstraße, wobei es sich um eine Abzweigung des Steinwegs handelt.

Über einen Fußgängerverbindungsweg gelangte der unbekannte Fahrer von der Eichendorffstraße auf die Rappenauer Straße. Nun sucht die Polizei Neckarsulm, Telefon 07132/93710, nach Zeugen, die Angaben zu dem Pocket-Bike oder dessen Fahrer machen können.