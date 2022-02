Anreise: Mit dem Auto geht es über Salzburg und die Tauernautobahn bis nach Bischofshofen. Von hier sind es 35 Minuten bis Bad Hofgastein. Mit dem Zug über München und Salzburg ins Gasteinertal.

Übernachten: In der Nähe der Talstation in Dorfgastein liegt das Bergparadies Dorfgastein, www.bergparadies.at. Das Vier-Sterne-Haus bietet moderne, vollausgestattete Appartements und Penthouses für 2 bis 10 Personen. Zur Talstation Dorfgastein sind es nur wenige Meter, im Übernachtungspreis ist der Zugang zur Alpentherme Bad Hofgastein unlimitiert inklusive. Appartement für zwei Personen mit Terrasse oder Balkon ab 104 Euro / Tag zzgl. Endreinigung.

Ski fahren: Das Gasteinertal besteht aus vier Skigebieten mit knapp 200 Pistenkilometern. Aktuell gilt beim Skifahren die 2G-Regel, der Nachweis kann an den Kassen und Verkaufsautomaten oder im Webportal von Safe2Ski erbracht werden. Preise: Tageskarten für einzelne Skigebiete gibt es ab 47,50 Euro. Ab 2 Tagen sind die Skipässe in ganz Ski amadé mit 760 Pistenkilometern gültig. 2 Tage ab 112,50 Euro, Kinder 56 Euro. 6-Tages-Pass ab 278 Euro, Kinder 139 Euro. www.skiamade.com

Yoga on Snow: Bei der Kombination aus Skifahren und Yoga geht es mit erfahrenen Yogalehrerinnen auf Skiern zu Kraftplätzen rund um Dorfgastein. Buchung unter www.skischuledorfgastein.at. Preisbeispiel: Das ganztägige "Made my Day - Yoga on Snow" Angebot über Ski amadé kostet 80 Euro pro Person inkl. Mittagessen.

Geführte Stars- und Filmwanderung: Bad Gastein ist ein beliebter Drehort für Krimis und Komödien. Ein Streifzug informiert über Filme und Stars, die es schon früher in den Belle-Epoque Ort zog. Donnerstags 16.30 bis 18 Uhr. Preis 5 Euro, mit Gastein Card kostenlos.

Weitere Infos: www.gastein.com