Die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer wird mit dem Johann-Peter-Hebel-Preis 2022 ausgezeichnet. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre am 10. Mai im Rahmen des Hebelfests in Hausen im Wiesental (Kreis Lörrach) vergeben. "Monika Helfer begibt sich erzählerisch auf die Reise zu ihren Wurzeln im Sprach- und Kulturraum Vorarlbergs", sagte Kulturstaatssekretärin Petra Olschowski (Grüne) am Freitag in Stuttgart. "Ihre Werke sind durch eine sehr enge Verbundenheit zur Geschichte und Herkunft ihrer Familie geprägt."