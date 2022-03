> Die Wilhelmsfelder Autohalle an der Spitzkehre der Johann-Wilhelm-Straße wurde 1927 durch die Kommune erbaut. Sie diente als Grundvoraussetzung dafür, dass die Post damals mit Bussen den Luftkurort bediente. Es entstanden im Dachgeschoss zwei Fahrerwohnungen sowie im Hallenbereich Platz für vier Busse inklusive Inspektionsgruben. Hinzu kamen Aufenthaltsräumlichkeiten für den Fahrer. Nachdem sich die Busse in den 1960er-Jahren vergrößerten, ging das Domizil in die Hände des örtlichen Bauhofs über. Dieser hat derzeit seine Heimstätte im Untergeschoss der nahe gelegenen Hilsbachhalle. In der Autohalle selbst steht im Prinzip nur noch der Schneepflug, während die Wohnungen schon seit geraumer Zeit verwaist sind. Am 18. April findet nun mit interessierten Bürgern im Rahmen des Projekts "Freiräume" ein Workshop statt, um die Wilhelmsfelder Autohalle möglicherweise einer neuen Nutzung zuführen zu können. ths