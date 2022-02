Gestohlene und kaputte Autos, Unfälle in Serie und eine stundenlange Flucht vor der Polizei: Am Sonntagabend haben die Fahnder in Dettingen im Landkreis Heidenheim einen 29-Jährigen festgenommen, weil er im Verkehr eine Spur der Aggression hinterlassen haben soll. An der Suche nach dem Mann seien mehrere Streifen und ein Hubschrauber beteiligt gewesen, teilte die Polizei am Montag mit.