Melbourne (dpa) - Julia Görges strebt mit "Spaß" das Achtelfinale an, für Philipp Kohlschreiber fanden die Australian Open nach einer schlaflosen Nacht ein ebenso abruptes wie überraschendes Ende.

Der 36-Jährige musste in Melbourne auf das Match gegen Tennis-Shootingstar Stefanos Tsitsipas verzichten. Der Grund: Ein eingerissener Bauchmuskel. Es sei bei jeder Bewegung schmerzhaft, meinte Kohlschreiber. "Die ganze Nacht liege ich eigentlich wach und denke, kacke, mir tut alles weh da."

Anzutreten habe keinen Sinn gemacht. Ansonsten würde Kohlschreiber womöglich eine längere Zwangspause und eine schlimmere Verletzung drohen. Dabei weiß er im Gegensatz zu Görges jetzt nicht mal genau, wie es mit seiner Karriere weitergeht.

Die Bad Oldesloerin spielt am 24. Januar um den erstmaligen Einzug in die Runde der besten 16 beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison seit fünf Jahren. Gegner der ehemaligen Wimbledon-Halbfinalistin wird Alison Riske aus den USA sein.

"Ich versuche weiter, mein Spiel zu spielen. Das ist das Wichtigste", sagte Görges nach ihrem 4:6, 6:3, 7:5 und einem Auf und Ab mit Happy End gegen die Kroatin Petra Martic. Als sie in der Melbourne Arena nach ihrem erfolgreichen Comeback nach dem verlorenen ersten Satz die Arme hoch riss, schien sie ebenso überrascht wie ungläubig.

Dass ihre kommende Gegnerin anders als sie gesetzt ist (18), darüber wird Görges nicht nachdenken müssen. Schließlich führt sie im direkten Vergleich mit Riske mit 2:1-Siegen und beförderte in Runde zwei eine Gesetzte aus dem Turnier: Martic, die Nummer 13. "Ich gehe mit sehr viel Spaß ran. Das ist das Einzige, was mir gut tut", kündigte Görges an.

Am bislang windigsten Tag der diesjährigen Australian Open trotzte die Weltranglisten-39. den schwierigen Bedingungen und biss sich trotz einer teilweise hohen Fehlerquote durch. "Ich habe immer an meine Chance geglaubt. Die letzten zwei, drei Spiele waren sehr, sehr hohes Niveau", bilanzierte sie. Im letzten Satz hatte die deutsche Nummer zwei mit einem Break geführt, lag dann aber wieder 4:5 hinten. "So ein Match auf so einem Platz mit so einer Atmosphäre, das sind die Matches für die man Tennis spielt", sagte Görges.

Kohlschreiber verpasste ein solches Match. Ihn hätte wohl eine außergewöhnliche Kulisse gegen den in Melbourne von griechischen Fans stark unterstützten 15 Jahre jüngeren Tsitsipas erwartet. Es ging einfach nicht. Ein weiterer Schritt Richtung Karriereende?

Einst führte Kohlschreiber die deutschen Tennis-Herren an. Nun ist der Bayer so weit abgerutscht, dass er sich bei einem zweitklassigen Challenger-Turnier auf die Australian Open vorbereitet hatte. In Bendigo gewann er dann jedoch sogar den Titel - und hatte sich vorgenommen, für Tsitsipas ein "unangenehmer" Gegner zu sein.

Und nun das. Auf die Frage nach seinen Zielen für diese Saison antwortete Kohlschreiber: "Tja. Ich habe eigentlich keine mehr. Ich weiß, dass mein Ende naht."

Er wisse nicht, ob er die weltweite Tour von Turnier zu Turnier noch bis Ende 2021 durchhalte, wenn er sich so oft mit Blessuren quäle wie in den vergangenen Monaten. Sein Karriereende will er irgendwann spontan beschließen. "Wenn ich irgendwann aufwache und sage, ich mag nicht mehr, dann ist es so", sagte Kohlschreiber: "Ich bin keiner der sagt, ich mache meine Abschiedstour."

Im Doppel-Wettbewerb schieden unterdessen die French-Open-Gewinner Kevin Krawietz und Andreas Mies aus. Das an drei gesetzte Duo verlor überraschend gegen Alexander Bublik und Michail Kukuschkin aus Kasachstan mit 3:6, 6:7 (7:9).