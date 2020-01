> Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Lager Auschwitz-Birkenau, das größte der deutschen Vernichtungslager. Es gilt weltweit als Symbol für den Völkermord der Nazis, der Jahrestag wird international als Holocaust-Gedenktag begangen.

1940 entstand in der Nähe der Stadt Oswiecim das Stammlager (Auschwitz I), in dem zunächst vor allem politische Gefangene inhaftiert wurden. Drei Kilometer östlich bei Brzezinka (Birkenau) lag das Todeslager Auschwitz-Birkenau. Dort begann im Herbst 1942 der Massenmord in Gaskammern. Das Arbeitslager "Auschwitz III" gehörte zu einem Chemiewerk im nahen Monowice.

Nach Schätzungen starben in Birkenau mindestens 1,1 Millionen Menschen. Die genaue Zahl der Opfer kann vermutlich nie ermittelt werden, da viele Menschen gleich nach der Ankunft in Birkenau ermordet wurden.

Die Sowjetarmee fand etwa 7000 Überlebende vor. Die SS hatte Auschwitz mit den meisten Gefangenen verlassen. Tausende starben auf "Todesmärschen" nach Westen. dpa/hol