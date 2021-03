Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg nach Augsburg in knapp drei Stunden, mit der Bahn, z.B. EC in zweieinhalb Stunden für 30 Euro.

Unbedingt machen: Stadtführungen werden von Augsburg Tourismus veranstaltet, www.augsburg-tourismus.de; alles zum Thema Wasser unter www.wasserleben-augsburg.de

Literatur: Martin Kluger stellt in einem Büchlein "Wege zum Welterbe Wasserwirtschaft" vor (Context Verlag). Von der Autorin Simone F. Lucas ist bei Gmeiner in der Reihe "Lieblingsplätze zum Entdecken" ein Buch über Bayerisch Schwaben erschienen, in dem auch Wasserstationen vorgestellt werden.