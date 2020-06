Heidenheim-Trainer Frank Schmidt sieht sein Team im Aufstiegsrennen in einer guten Position. Foto: Lukas Schulze/Getty/POOL/dpa

"Der Druck, aufsteigen zu müssen, ist bei diesen Clubs natürlich da", sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt der Deutschen Presse-Agentur. "Aber glauben Sie nicht, dass in Heidenheim jeder zufrieden ist, dass wir auf Platz vier sind. Es ist nicht so, dass wir uns hier jeden Tag in den Armen liegen."

Mit einem Punkt Rückstand auf den drittplatzierten HSV und drei Punkten auf den zweitplatzierten VfB hat der FCH in den verbleibenden fünf Partien noch alle Chancen auf den Aufstieg - zumal Schmidts Mannschaft am vorletzten Spieltag noch die Hamburger empfängt. "Wir sind entspannter und machen uns nicht ganz so verrückt. Stuttgarts Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzlsperger hat ja gesagt, es dürfe kein Spiel mehr verloren werden. Das ist bei uns ein Stück weit anders", sagte der 46-Jährige. "Es wäre vielleicht normal, wir wollen es aber auf keinen Fall."