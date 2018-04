Aufräumen als Spiel für die Familie gestalten

Aufräumexpertin Nicole Weiß hat einen Trick, mit dem sie auch an ihrer eigenen Motivation zum Aufräumen arbeitet: Sie veranstaltet mit ihren Kindern ein «Rennen gegen die Zeit». «Der Wecker wird auf fünf oder zehn Minuten gestellt, in denen wir probieren, so viel wie möglich aufzuräumen», erklärt sie. Häufig ist die Familie schon vor dem Weckerklingeln mit allem fertig.