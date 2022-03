Das hessische Innenministerium hat in den vergangenen fünf Jahren insgesamt 83 Härtefallersuchen von Ausländern auf ein Bleiberecht stattgegeben, 26 wurden abgelehnt. Das teilte das Ministerium auf eine parlamentarische Anfrage der Linke-Abgeordneten Saadet Sönmez mit. Die Ersuchen waren von der Härtefallkommission an das Ministerium gerichtet worden. An diese können sich Ausländer wenden, deren Aufenthaltserlaubnis abgelaufen ist, um aus dringenden humanitären oder persönlichen Gründen eine Ausnahmeentscheidung zu erhalten.