In zwei, drei Sätzen: Was ist Schwarzach für Sie? Was macht die Gemeinde aus?

Schwarzach ist für mich und meine Familie "Heimat und Zukunft" - wie für viele Schwarzacher seit 1143. Den 875. Geburtstag meiner Heimatgemeinde haben wir Anfang des Jahres daher auch gebührend gefeiert. Das unverkrampfte Miteinander von Menschen mit und ohne Handicap, aller Generationen und jeglicher Couleur gemeinsam mit dem hohen Erholungswert durch unsere Freizeiteinrichtungen wie Wildpark, Freibad und Alla-hopp-Anlage prägen die Mentalität und die Außenwirkung Schwarzachs.

Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut?

Wir Schwarzacher können richtig gut "Kommune". Geprägt von sozialer Kompetenz und außerordentlichem ehrenamtlichem Engagement in der Dorfgemeinschaft. Die Gemeinde lebt mit und in ihren Vereinen und Organisationen und das macht die Attraktivität aus. Sicherlich liegen die Stärken im Bereich des Freizeit- und Erholungswerts, der Barrierefreiheit und der medizinisch optimalen Infrastruktur.

Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden?

Wir haben in Bürgerbeteiligungsprozessen ein Gemeindeentwicklungskonzept erarbeitet. Dabei geht es auch um konkrete Themen wie Geschwindigkeitsreduzierung Ortsdurchfahrt, Ausgestaltung öffentlicher Wege und Plätze, Nachwuchsförderung bei den Vereinen. Diesen Weg bestmöglich gemeinsam zu gehen, ist die Herausforderung.

Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Gemeinde beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen?

Neben der notwendigen Unterstützung durch Fördermittel wünsche ich mir die Rückkehr zur Normalität. Einfach Respekt gegenüber seinen Mitmenschen, unaufgeregtes Miteinander, bei dem nicht Empörung als Dauerzustand Unzufriedenheit verbreitet. Und den Abbau schier unüberwindbarer Bürokratie.

Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus?

Wir arbeiten tagtäglich daran, dass 2068 Schwarzach weiterhin für die zahlreichen Bürgerinnen und Bürger "Heimat und Zukunft" ist. Das Gemeindeentwicklungskonzept zum "Inklusiven Mehrgenerationendorf der Zukunft" wird dann Gegenwart sein und man fühlt sich wohl im Bindeglied zwischen der "Sinsheimer Erlebnisregion", dem "Naturpark Neckartal-Odenwald" und der "Touristikgemeinschaft Odenwald". (rnz)