Die Gewerkschaft Verdi hat im Tarifkonflikt um den Sozial- und Erziehungsdienst auch in Hessen für kommenden Dienstag zu Warnstreiks an kommunalen Kitas aufgerufen. "Es ist mit reger Teilnahme zu rechnen", teilte Verdi am Mittwoch in Frankfurt mit. Auch die kommunalen Beschäftigten der sozialen Dienste und der Behindertenhilfe sollten am 8. März, den internationalen Frauentag, in den Ausstand treten. Unter anderem seien Kundgebungen und Demonstrationen in Offenbach, Gießen, Marburg, Kassel und Frankfurt geplant. Auch in vielen anderen Städten Deutschlands soll es Aktionen geben.