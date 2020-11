> Die neue Kindertagesstätte in der Stettiner Straße soll eine der ersten sein, die in Heidelberg in Holzmodulbauweise errichtet wird. Wenn der Gemeinderat die Mittel frei gibt, soll im Sommer 2021 mit dem Bau begonnen werden und die Einrichtung bereits ein Jahr später in Betrieb gehen. Zeitgleich soll auch im Breisacher Weg in Rohrbach – gegenüber der Internationalen Gesamtschule – eine neue Kita mit vier Gruppen errichtet werden. Sie könnte sogar schon Ende 2021 fertig sein.

> Die Holzmodulbauweise soll dafür sorgen, dass Kitas in Heidelberg künftig deutlich schneller geplant und deutlich günstiger gebaut werden können. Zwar schlagen bei den beiden ersten Einrichtungen noch Kosten von rund 5,5 Millionen Euro (Kirchheim) und 7,1 Millionen Euro (Rohrbach) zu Buche. Von den Planungen für die beiden Projekte könne man jedoch in Zukunft stark profitieren – und dann auch die Kosten senken, so die Stadtverwaltung. Dafür sollen in allen neuen Kitas künftig mehr oder weniger baugleiche Module verwendet werden. dns