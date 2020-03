Ständig am selben Ort sein. Wie das ist, merken gerade viele Menschen auf der Welt. Wegen der Corona-Krise bleiben alle so gut es geht zu Hause. Wie das ist, wenn man nicht so viel Platz zur Verfügung hat und nicht einfach vor die Türe kann, wissen Astronautinnen und Astronauten. Denn sie leben im All auf engem Raum.