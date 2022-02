Der Pharmakonzern Stada sorgt sich um seine Beschäftigten in der Ukraine. Das Unternehmen stehe in engem Kontakt mit seinen 440 Mitarbeitern in dem Land, teilte Stada am Freitag in Bad Vilbel mit. "Wir tun alles, was möglich ist, um unsere Teams in der Region zu unterstützen und zu schützen."