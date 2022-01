Anreise: Z. B. mit KLM von Frankfurt über Amsterdam nach Aruba (hin und zurück ab ca. 651 Euro),Vom Flughafen aus weiter mit dem Leihwagen. Öffentliche Busse verkehren unregelmäßig an der Westküste.

Beste Reisezeit: Ganzjährig bei 28 bis 32 Grad. Durch ihre südliche Lage bleibt die Insel weitestgehend von Tropenstürmen verschont.

Unterkunft: Das Swiss Paradise Villas and Suites liegt im ruhigen Norden, www.swissparadisearuba.com; das Amsterdam Manor Beach Resort am zentral gelegenen Eagle Beach, www.amsterdammanor.com

Restauranttipps: Zeerover Pescaderia, Savaneta, www.facebook.com/zeerovers,

The Kitchen, Oranjestaat, www.facebook.com/thekitchenaruba (reichhaltiges Mittagsbuffet nach Gewicht), The West Deck am Strand der Govenors Bay in Oranjestad, www.thewestdeck.com

Weitere Infos: www.arubanationalpark.org oder https://www.aruba.com/de