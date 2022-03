Im Konflikt um die Gründung von Betriebsräten in Sixt-Niederlassungen hat der Autovermieter einen Etappensieg errungen. Anders als in einem Parallelverfahren in Düsseldorf wies das Arbeitsgericht Frankfurt am Donnerstag die Kündigungsschutzklagen von zwei Mitarbeitern ab, die laut der Gewerkschaft Verdi an der Station Flughafen Frankfurt einen Betriebsrat hatten gründen wollen.