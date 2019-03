Wien (dpa) - Im Zusammenhang mit der Verhaftung eines terrorverdächtigen Irakers in Wien hat es nach Angaben des österreichischen Innenministers Herbert Kickl weitere Festnahmen gegeben. Gestern seien in Prag zwei weitere mutmaßliche Terroristen festgenommen worden, mit denen der Iraker eine gemeinsame Zelle gebildet habe, sagte Kickl in einer Rede vor dem Parlament. Der 42-jährige Iraker wird verdächtigt, zwei Anschläge auf Bahnstrecken in Bayern und Berlin verübt zu haben.

Wien (dpa) - Im Zusammenhang mit der Verhaftung eines terrorverdächtigen Irakers in Wien hat es nach Angaben des österreichischen Innenministers Herbert Kickl weitere Festnahmen gegeben. Gestern seien in Prag zwei weitere mutmaßliche Terroristen festgenommen worden, mit denen der Iraker eine gemeinsame Zelle gebildet habe, sagte Kickl in einer Rede vor dem Parlament. Der 42-jährige Iraker wird verdächtigt, zwei Anschläge auf Bahnstrecken in Bayern und Berlin verübt zu haben.

500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at webmaster@newsfactory.de to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.