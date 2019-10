Leimen. Bald hat Leimen eine Städtefreundschaft weniger. Zumindest laut Wikipedia. Wenn alles gut geht. Klingt komisch? Ist es auch! Denn: Die Internet-Enzyklopädie listet im Eintrag von Leimen auch die sächsische Kleinstadt Rodewisch unter den befreundeten Städten auf. Und umgekehrt genauso. Von der RNZ darauf angesprochen, fällt Leimens Stadtsprecher Michael Ullrich die Kinnlade runter. Rode-was? "Noch nie gehört!", meint er. Als Ullrich bei Wikipedia nachschaut, staunt er selbst - und greift zum Telefonhörer. Er erreicht das Vorzimmer der Rodewischer Bürgermeisterin. Und dort ist man genauso überrascht über die angebliche Städtefreundschaft. Leim-hä? "Die sind aus allen Wolken gefallen", berichtet Ullrich. Also ändert er Leimens Wikipedia-Eintrag. Denn genau das macht die Internet-Enzyklopädie aus: Jeder kann daran mitarbeiten. Doch es kann dauern, bis Änderungen angezeigt werden. Ullrich musste übrigens zweimal Hand anlegen: Denn auch von Leimens Freundschaft zum weißrussischen Oktabrskja hat er noch nie gehört. Kein Wunder: Es gibt keine Stadt in Weißrussland mit diesem Namen. Was in der Wikipedia-Auflistung dagegen fehlt: "Es gibt eine Freundschaftsvereinbarung mit Mogilev in Weißrussland", so Ullrich. Aber die liege wegen des Präsidenten Alexander Lukaschenko von städtischer Seite aus auf Eis.