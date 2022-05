Anreise: Mit dem Auto über die Autobahn A1 (Hamburg - Fehmarn) oder mit dem Zug über Lübeck nach Neustadt in Holstein.

Übernachtung: In Neustadt und Umgebung gibt es Hotels in verschiedenen Preisklassen sowie viele Ferienwohnungen und -häuser. Ein Doppelzimmer in einer einfachen Pension ist in der Hauptsaison für unter 40 Euro pro Person und Nacht zu bekommen, im Vier-Sterne-Hotel kostet es ab rund 70 Euro.

Informationen: Tourismus-Agentur Lübecker Bucht, Strandallee 134, 23683 Scharbeutz; Tel.: 04503 - 7794-100; E-Mail: urlaub@luebecker-bucht-ostsee.de