Dieses Fest zeigt an, dass der Winter vorbei ist und der Frühling beginnt. An Holi gehen in Indien viele Leute nicht zur Arbeit. Stattdessen kommen sie zusammen, um sich mit Pulver einzuschmieren oder sich mit gefärbtes Wasser zu bespritzen.

Das Fest Holi kommt aus der Religion Hinduismus. Hindus glauben an viele verschiedene Götter. Einer der Götter mit dem Namen Krishna soll eine dunkle Hautfarbe gehabt haben. Seine Geliebte Radha hingegen hatte helle Haut. Als er sich bei seiner Mutter darüber beschwerte, soll diese gesagt haben: Dann mache doch Radhas Gesicht bunt. So soll Holi entstanden sein.