Mit seinen Entdeckungen ging James Cook in die Geschichte ein: Über 35 geografische Orte wurden bis heute nach ihm benannt, darunter die Cookinseln im Südpazifik, die Cook’s Bay bei Tahiti, das Cook Inlet (eine Meeresstraße vor Alaska) und Mount Cook, der höchste Berg Neuseelands. Doch warum in die Ferne schweifen? So gibt es in Berlin-Spandau immerhin eine James-Cook-Straße. Auch Pflanzen tragen den Namen des berühmten Seefahrers: die Captaincookia margaretae aus der Familie der Rötegewächse und das Rautengewächs Cookia punctata. Auf Entdeckungstour kann man mit dem Reisemobil Westfalia James Cook gehen. Im Gepäck: natürlich den James Cook Echter Übersee Rum. Sogar zwei Objekte im Weltall sind nach James Cook benannt: der Asteroid (3061) Cook und Cook der Mondkrater auf der Vorderseite des Erdtrabanten. Die beiden Raumfähren Endeavour und Discovery wiederum wurden nach James Cooks erstem und letztem Schiff benannt.