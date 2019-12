São Paulo (dpa) - Bei einer Massenpanik in einer Diskothek in Brasilien sind laut Medienberichten mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Sie seien bei einer «Baile Funk»-Party in Paraisópolis im Süden von São Paulo totgetrampelt worden, berichtet das Nachrichtenportal G1. Die Panik war ausgebrochen, als die Polizei zwei Verdächtige in die Diskothek verfolgte. Die Beamten wurden demnach mit Steinen und Flaschen beworfen. Zudem soll ein Schuss gefallen sein. Die Polizei feuerte daraufhin Tränengas in die Diskothek, in der rund 5000 Menschen feierten.