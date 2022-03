Anreise: Mit dem Zug geht es in knapp fünf Stunden von Heidelberg erst nach Garmisch-Partenkirchen – von dort ist die Region gut zu erreichen. Bahnhöfe befinden sich u.a. in Ehrwald und Lermoos. Mit dem Auto in über vier Stunden am besten über Stuttgart und die A7 nach Kempen, bei Füssen über die österreichische Grenze und dort weiter Richtung Reutte.

Radstrecken: Die Tiroler Zugspitz Arena bietet mehr als 100 markierte Strecken und Trails. Die Freeride-Strecke am Grubigstein in Lermoos ist nur für Profis geeignet. Aber auch Anfänger finden in dem Gebiet geeignete Strecken. Infos zu Touren, GPS-Daten, Bike-Hotels und Verleihstationen gibt es unter www.zugspitzarena.com/bike.

Ausrüstung: Helm und Handschuhe gehören zur Grundausstattung beim Biken. Bei der Abfahrt sind zudem unbedingt Ellenbogen- und Knieschoner empfehlenswert, um bei einem Sturz optimal geschützt zu sein. Klickpedale sorgen für eine feste Verbindung zwischen Schuh und Pedal – damit spart man vor allem beim Bergauffahren Kraft. Wer noch nie mit Klickpedalen gefahren ist, sollte als Mountainbike-Anfänger lieber erst einmal mit normalen Sportschuhen und Pedalen fahren.