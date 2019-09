Der Zeitplan

Wenn Ende September die Arbeiten auf der A5 bei St. Leon-Rot beginnen, werden zunächst die linken Fahrstreifen vom Walldorfer Kreuz bis zur Brücke über die L546 erneuert. Die weiteren Spuren in diesem Bereich sind beim ab 2022 geplanten Umbau des Walldorfer Kreuzes an der Reihe. Auf der Westseite (zum Ortsteil St. Leon hin) beginnt die Hauptphase Ende November mit Arbeiten an den Brücken und dem Abriss der Lärmschutzwand. Die Fahrbahn bis kurz hinter die Anschlussstelle Kronau wird vom Frühjahr bis Mai 2020 erneuert, auf der Ostseite (zum Ortsteil Rot hin) von September bis November. Bis April 2021 will man die drei neuen Brücken fertigstellen, dann kann die Verkehrsfreigabe für die A5 erfolgen. Restarbeiten betreffen den Verkehr in St. Leon-Rot auf der Roter und der Kronauer Straße.

Im Juli und August 2020 soll es eine Sommerpause für den Reiseverkehr geben. Die Anschlussstelle Kronau-West soll im Frühjahr 2020 für drei Monate gesperrt werden, Kronau-Ost folgt von September bis November. In St. Leon-Rot muss die L546/Roter Straße mehrfach für kurze Zeit gesperrt werden, wenn beispielsweise Fertigteile eingehoben werden. Der Abriss der bestehenden Brücke ist im Dezember 2019 oder Januar 2020 geplant, dann wird die Straße acht Werktage am Stück gesperrt. Für fast die gesamte Bauzeit soll die Unterführung an der Kronauer Straße nur für Radfahrer und Fußgänger nutzbar sein. Auch hier gibt es den Abriss im Dezember oder Januar, dann mit einer Vollsperrung für zwölf Werktage. Beide Sperrungen sollen sich für die Arbeiten auf der Ostseite zwischen September 2020 und April 2021 in ähnlicher Form wiederholen. Die dritte Unterführung, der Kehrgrabenradweg, ist fast für die gesamte Bauzeit gesperrt.

15 bis 20 Tage lang sind alle Straßen zwischen St. Leon und Rot dicht, eine weiträumige Umleitung wird notwendig: im Norden über Reilingen und Walldorf, im Süden über Kirrlach und Bad Schönborn.