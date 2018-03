Frankfurt/Main (dpa) - Trotz des neuen Pilotenstreiks will die Lufthansa morgen alle geplanten Langstreckenflüge durchführen. Das sagte ein Sprecher in Frankfurt. Die Pilotengewerkschaft Cockpit will ihren Ausstand um 12.00 Uhr mit Mittel- und Kurzstreckenflügen beginnen und Dienstagfrüh auf Langstrecke und Fracht ausweiten. Mit Streikende am Mittwochmorgen stünden im Ausland die Flugzeuge bereit, um den Langstreckenverkehr möglichst rasch hochfahren zu können, hieß es bei der Lufthansa.